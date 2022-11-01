Подозреваемый в избиении мужа Нэнси Пелоси сказал, что планировал взять ее в заложники

В США раскрыли детали нападения на мужа спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. 42-летний Дэвид ДиПэйп, проникший в дом супружеской четы с молотком, заявил, что планировал взять лидера демократов в заложники и «сломать ей коленные чашечки». Об этом сообщает Associated Press (AP).

Как ДиПэйп объяснил полиции, он хотел «поговорить» с Нэнси Пелоси. По его словам, он отпустил бы ее, скажи она ему правду. В противном случае он планировал «размозжить» лидеру демократов коленные чашечки. При этом подозреваемый был уверен, что «правду» политик ему бы не сказала, поскольку принадлежит к Демократической партии.

Дэвид ДиПэйп проник в дом Пелоси, имея при себе стяжки, скотч, веревку и молоток. Поднявшись на верхний этаж, он обнаружил спящего Пола Пелоси — мужа лидера демократов. Преступник не смог опутать Пелоси стяжками, мужчины вступили в схватку. Хозяин дома успел вызвать экстренную помощь, но пока дожидался, успел получить удар молотком по голове.

После нападения Пола Пелоси госпитализировали с травмами черепа и рук. Сегодня Нэнси Пелоси сообщила, что состояние ее мужа постепенно улучшается, однако процесс выздоровления будет долгим, передает ТАСС.

ДиПэйпу вменяют попытку взятия в заложники и покушения на нападение на федерального чиновника. По этим статьям ему грозит до 50 лет лишения свободы. Ранее полиция Сан-Франциско сообщила, что он придерживался ультраправых взглядов и верил в конспирологические теории.