В школьную программу могут включить «знания про СВО» и обучение стрельбе из оружия

Министерство просвещения предложило включить в школьную программу «знания про специальную военную операцию» и обучение обращению с оружием. Это следует из проектов федеральных законов, с которыми ознакомился «Коммерсант».

О причинах ввода российских войск на территорию Украины старшеклассникам будут рассказывать на уроках истории. Курс будет включать темы о «значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 1945-2022 годов», «причинах распада СССР», «воссоединении Крыма с Россией», «объявлении СВО» и других «важнейших событий 1945-2022 годов».

Тем временем, в курс ОБЖ включат дополнительные элементы начальной военной подготовки. Старшеклассников обучат обращению с автоматом Калашникова и ручными гранатами, правилам стрельбы, оказанию первой медицинской помощи в бою, а также подготовке одиночного окопа и укрытий для боевой техники.

В «мирные» темы входит разъяснение опасности «диггерства» и ответственности за «участие во флешмобе, носящем антиобщественный характер», отмечает «Коммерсант». Также старшеклассникам дадут объяснение «основных мер безопасности для паркура и селфи».

Таким образом, согласно законопроектам, задача школы воспитать из ученика «высоконравственную личность, разделяющую российские традиционные духовные ценности, обладающую актуальными знаниями и умениями, способную реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовую к мирному созиданию и защите Родины».

С 5 сентября в школах каждую неделю проводятся классные часы, посвященные «ценностям» российского общества, закрепленным в стратегии национальной безопасности. Проект получил название «Разговоры о важном». «Патриотические» уроки призваны сформировать у школьников гордость за Россию, ознакомить их с историей страны, а также привить им «традиционные» ценности.