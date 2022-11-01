Сквоттеры захватили в Амстердаме дом бывшего гендиректора «Яндекса»

Студенты-сквоттеры в Амстердаме захватили пятиэтажный дом, принадлежащий бывшему гендиректору «Яндекса» Аркадию Воложу. Они планируют расселить в нём нуждающихся в жилье студентов и проводить политические мероприятия, пишет NRC.



Власти Нидерландов назвали захват незаконным и планируют расследовать инцидент. Волож находится под санкциями ЕС с июня, его активы были заморожены в том числе в Финляндии.

На самом доме активисты вывесили баннеры с обвинениями в сотрудничестве «Яндекса» и ФСБ, антивоенные высказывания.