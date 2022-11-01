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#Новости

Сквоттеры захватили в Амстердаме дом бывшего гендиректора «Яндекса»

01.11.2022

Аркадию Воложу принадлежит пятиэтажный дом

Студенты-сквоттеры в Амстердаме захватили пятиэтажный дом, принадлежащий бывшему гендиректору «Яндекса» Аркадию Воложу. Они планируют расселить в нём нуждающихся в жилье студентов и проводить политические мероприятия,  пишет NRC.

Власти Нидерландов назвали захват незаконным и планируют расследовать инцидент. Волож находится под санкциями ЕС с июня, его активы были заморожены в том числе в Финляндии.

На самом доме активисты вывесили баннеры с обвинениями в сотрудничестве «Яндекса» и ФСБ, антивоенные высказывания. 

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