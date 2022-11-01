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Путин пообещал посоветоваться с юристами о необходимости указа, отменяющего мобилизацию

01.11.2022

Вчера об окончании мобилизации отчиталось во второй раз Минобороны

Вчера Минобороны сообщило, что все мобилизационные мероприятия в России завершены. Путин сказал, что не знает о необходимости собственного указа: повестки мужчинам при этом продолжают приходить.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вчера ушёл от ответа на вопрос, когда закончится мобилизация. Ещё позже президент России Владимир Путин сказал, что посоветуется с юристами о том, необходим ли его указ.

«Я не задумывался, нужен ли указ, но мобилизация точно завершена», - сказал президент.

Юрист и правозащитник Павел Чиков предупреждает, что пока указ не подписан, призыв резервистов будет продолжаться. На горячей линии Минобороны также говорят, что без документа от президента повестки продолжат рассылать. «Сибирь.Реалии»* со ссылкой на свои источники сообщили, что повестки продолжили приходить в Хабаровске и Санкт-Петербурге.

 

*«Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом».

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