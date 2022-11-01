В Кемеровской области произошла массовая драка военнослужащих

В Кемеровской области в 74-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады произошла массовая драка. Контрактники избили мобилизованных: причиной могло стать пьянство в части.

Правозащитники Gulagu.Net сообщили, что контрактники замотали скотчем руки и утащили мобилизованных на плац. Судя по комментариям на попавшем в сеть видео их продолжат избивать.

Правозащитники призвали следователей срочно выехать на место происшествия и пресечь массовые избиения.

«И да, это не армия, это какой-то бардак и позор», - добавили правозащитники.

О том, что причиной конфликта могло стать пьянство писали «Сибирь.Реалии»*.

*«Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом».