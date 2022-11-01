Путин выступил «миротворцем» и призвал решить конфликт в Карабахе

Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и Армении Николом Пашиняном. Он призвал решить конфликт по Нагорному Карабаху.

Пашинян на встрече сказал, что Армении близок предлагаемый Россией план по урегулированию конфликта. Главное требование Армении — вывод азербайджанских войск из Нагорного Карабаха.

Баку считают, что конфликт давно решен. Но, по словам Алиева, встреча в Сочи «может дать хороший импульс нормализации ситуации» в Закавказье, пишет «Коммерсант».

По мере затягивания боев в Украине, российский президент теряет влияние в СНГ и на Кавказе. Инициативу в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном брали США — член латы представителей Нэнси Пелоси приезжала в Ереван с поддержкой Армении и осуждением Азербайджана. Переговоры в трехстороннем формате проводили и в Брюсселе. Новая встреча, вероятнее всего, призвана вернуть Путину лидерство в регионе.