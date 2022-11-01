В Херсонской области увеличили зону эвакуации мирных жителей

Назначенный Владимиром Путиным глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о планах эвакуировать мирных жителей из прибрежных населенных пунктов в 15-километровой зоне вдоль Днепра.

Он объяснил необходимость «возможностью применения украинским режимом запрещенных методов войны, а также наличия сведений о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС».

Вывозить будут жителей Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.