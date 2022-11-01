Япония планирует остаться после выхода Exxon из проекта «Сахалин-1»

Nikkei сообщает, что японское правительство решило продолжить участие в ранее возглавляемом Exxon нефтегазовом проекте «Сахалин-1» в России. Власти Японии объясняют это стремлением обеспечить стабильные поставки энергии.

Президент России Владимир Путин ранее поручил национализировать долю иностранном проекте и поручил создать отдельное юрлицо, правда в Кремле говорили, что национализация иностранных активов — не тенденция.

После ухода Exxon из проекта «Сахалин-1» добыча нефти на дальневосточном предприятии была парализована. Доля компании в проекте составляла 30%, о выходе с российского рынка было объявлено в марте.

Россия создала новую компанию для управления проектом, что, по сути, вынудило инвесторов сделать выбор. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии является акционером расположенной в Токио компании Sakhalin Oil and Gas Development, которая владеет 30% нынешнего оператора «Сахалина-1».

Окончательное решение о продолжении инвестиций японский консорциум примет после обсуждения с другими заинтересованными сторонами.

Продолжению работы Японии на Сахалине может помешать договоренность стран G7 о приостановке покупки российской нефти. Временных рамок в соглашении нет, но если Япония продолжит работать в проекте, то это пойдет вразрез с планами G7.

7 октября Путин подписал указ о передаче «Сахалина-1» вновь созданной госкомпании, которая была зарегистрирована 14 октября. Ожидается, что подразделение российской государственной нефтяной компании «Роснефть» будет управлять «Сахалином-1» после Exxon.