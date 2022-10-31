Олег Тиньков отказался от российского гражданства

Олег Тиньков в соцсетях написал, что официально отказался от российского гражданства. Сегодня стало известно о выходе из гражданства России основателя Revolut Николая Сторонского.

«Я официально отказался от российского гражданства! Не могу видеть все это и ассоциироваться с путинским фашизмом! Не могу видеть, как мои бывшие соотечественники убивают и грабят просто так мирных людей. Я хочу это всё «развидеть», особенно после того, что мне пришлось пережить последние 3 года. Жизнь одна и она БЕСЦЕННА. Надеюсь все больше бизнесменов последуют за мной и перестанут работать на фашизм, бросят свои бизнесы и гражданство. PS:для псевдо-патриотов! Донбасса БЫ не было если бы туда ваш Пупкин не залез в 2014 году. Я патриот России больше, чем вы, так как вы болтаете, а я делал и делаю. Я — герой России.. настоящий .. а не эти…» — написал Тиньков.

В мае Тиньков рассказалThe New York Times об угрозах из Кремля после его антивоенных заявлений. Его вынудили продать долю в «Тинькофф банке» значительно ниже рыночной стоимости.