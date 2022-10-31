«Досье»*: следующей после Украины могла стать Молдова

Журналисты «Досье» опубликовали расследование о связях молдавских политиков и ФСБ. Источники считают, что Молдова могла стать следующей после Украины: агенты Кремля сменяются в стране ежегодно.

Минфин США объявил на прошлой неделе новые санкции против России из-за «последовательных кампаний по вредоносному влиянию» в Молдове и системном коррумпировании местных политиков. В результате под санкции попали 12 компаний и 9 человек: среди них сын экс-генпрокурора России Игорь Чайка.

Курирует работу по «взятию Молдовы под контроль Кремля» пятая служба ФСБ. Агенты под руководством генерала Дмитрия Милютина находятся в Кишиневе. Им помогают пророссийские политологи, которых еще в 2020 году встречали в Молдове на выборах расследователи.

По банковским проводкам журналистам стало известно о том, что сын бывшего генпрокурора России Игорь Чайка передал бывшему президенту Молдовы Игорю Додону не менее 20 млн рублей. Когда Додон получал деньги от Чайки, он выступал с прокремлевскими заявлениями.

Агенты ФСБ приезжают в Молдову под дипломатическим прикрытием. Обычно они «работают» год, а потом уезжают и не возвращаются.

Фото: Kremlin.ru, встреча Владимира Путина с экс-президентом Молдовы Игорем Додоном. Его на родине обвинили в госизмене.

*«Досье» российские власти считают «нежелательной организацией».