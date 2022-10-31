250-й день боев: главное

В МВД Молдовы сообщили о падении сбитой российской ракеты в районе населенного пункта Наславча. Пострадавших нет, но выбиты окна нескольких домов в Наславче. Власти планируют выслать российского сотрудника посольства.

Российские войска атаковали Киев, Запорожье, Черкассы, Харьков, Винницкую, Хмельницкую области. После утреннего обстрела повреждено 18 объектов критической инфраструктуры, пострадали 13 человек. По всей стране отключения электричества, 80% Киева осталось без воды. В Киеве сообщили, что большую часть ракет сбили ПВО.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на сегодняшнем брифинге отказался отвечать на вопрос, когда Владимир Путин подпишет указ об окончании мобилизации. Указ до сих пор не подписан президентом.

«Мы проинформируем дополнительно», — сказал Песков.

Россия в субботу вышла из зерновой сделки. Но несмотря на это ООН, Украина и Турция согласовали транзит 16 судов в Черном море: 12 из них исходящих и 4 прибывающих. Москва сослалась на «невозможность» гарантировать безопасность судоходства. Поэтому сделка вряд ли реализуема, считают в Кремле. Постпред России в ООН Василий Небензя добавил, что вчерашняя атака Киева на Черноморский флот ставит крест на гуманитарном измерении стамбульских договоренностей. Без России никакое зерно не должно перевозиться, добавил он.

«Интерфакс Украина» пишет, что в стране погибли 7 938 гражданских лиц, из них — 430 детей. Раненых — 10 897. Генпрокурор страны Игорь Костин считает, что цифры не точные: до сих пор нет данных из Мариуполя и других территорий, занятых российскими войсками. Украинская генпрокуратура также расследует около 100 дел об изнасилованиях российскими военными. В Россию, по информации Костина, депортировли 9,4 тыс. украинских детей.

Разведка Британии пишет, что российским мобилизованным выдали старые автоматы Калашникова. Кроме того, боеприпасы к ним отличаются от тех, что используют контрактники. Это еще больше затруднит цепочки поставок.