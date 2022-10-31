250-й день боев: главное

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Российские войска атаковали Киев, Запорожье, Черкассы, Харьков, Винницкую, Хмельницкую области. После утреннего обстрела повреждено 18 объектов критической инфраструктуры, пострадали 13 человек. По всей стране отключения электричества, 80% Киева осталось без воды. В Киеве сообщили, что большую часть ракет сбили ПВО.
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В ответ взрывы прогремели в Донецке: снаряд упал возле дома правительства, повреждены многоквартирные дома и детский сад.
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ВВС сообщила, что из-под завалов в Святогорской лавре, которую неделями обстреливала российская артиллерия из-за Северского Донца, спасатели достали тела трех погибших.
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В МВД Молдовы сообщили о падении сбитой российской ракеты в районе населенного пункта Наславча. Пострадавших нет, но выбиты окна нескольких домов в Наславче. Власти планируют выслать российского сотрудника посольства.
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Минобороны России сообщило о завершении частичной мобилизации. В министерстве пообещали, что раздача повесток резервистам прекращается.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на сегодняшнем брифинге отказался отвечать на вопрос, когда Владимир Путин подпишет указ об окончании мобилизации. Указ до сих пор не подписан президентом.
«Мы проинформируем дополнительно», — сказал Песков.
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Россия в субботу вышла из зерновой сделки. Но несмотря на это ООН, Украина и Турция согласовали транзит 16 судов в Черном море: 12 из них исходящих и 4 прибывающих. Москва сослалась на «невозможность» гарантировать безопасность судоходства. Поэтому сделка вряд ли реализуема, считают в Кремле. Постпред России в ООН Василий Небензя добавил, что вчерашняя атака Киева на Черноморский флот ставит крест на гуманитарном измерении стамбульских договоренностей. Без России никакое зерно не должно перевозиться, добавил он.
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«Интерфакс Украина» пишет, что в стране погибли 7 938 гражданских лиц, из них — 430 детей. Раненых — 10 897. Генпрокурор страны Игорь Костин считает, что цифры не точные: до сих пор нет данных из Мариуполя и других территорий, занятых российскими войсками. Украинская генпрокуратура также расследует около 100 дел об изнасилованиях российскими военными. В Россию, по информации Костина, депортировли 9,4 тыс. украинских детей.
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Разведка Британии пишет, что российским мобилизованным выдали старые автоматы Калашникова. Кроме того, боеприпасы к ним отличаются от тех, что используют контрактники. Это еще больше затруднит цепочки поставок.
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Аналитики Института изучения войн (ISW) считают, что Путин готовится к затяжным боям. На это указывает в том числе мобилизация. По мнению президента, мобилизованные смогут удержать позиции, пока ситуация не будет в пользу Путина.