МИД России обвинил британскую разведку в попытке вербовки военного атташе

МИД России вызвал сегодня посла Нидерландов в Москве Хиллеса Арно Бесхоор Плуха. Ему выразили решительный протест «в связи с вербовочным подходом к военному атташе посольства России в Гааге».

По информации МИД, происшествие было 20 октября. К послу подошел представитель разведывательных служб Великобритании. В министерстве подчеркнули, что такие действия неприемлемы, «противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях и препятствуют нормальному функционированию российских загранучреждений».

В заявлении МИДа сказано, что было несколько таких провокаций со стороны иностранных спецслужб на территории Нидерландов — в 2018 и 2019 годах. А в вербовочных мероприятиях, по мнению МИДа, участвуют и правоохранительные органы страны.