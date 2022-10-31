Минобороны объявило о прекращении частичной мобилизации

Минобороны России сообщило о завершении частичной мобилизации. В министерстве пообещали, что раздача повесток резервистам прекращается.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на сегодняшнем брифинге отказался отвечать на вопрос, когда Владимир Путин подпишет указ об окончании мобилизации. Указ до сих пор не подписан президентом.

«Мы проинформируем дополнительно», — сказал Песков.

«В соответствии с данными указаниями, все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что подготовка и вручение повесток прекращаются, выделенные для нужд мобилизации, военных комиссариатов, сборных пунктов здания постановили освободить.

«В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил РФ будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту», — добавили в Минобороны.