NBC: Байден вышел из себя в разговоре с Зеленским

NBC узнала подробности разговора президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского. В июне, во время разговора, Зеленский начал говорить о том, чего не хватает Киеву. Байден на это вышел из себя и отметил, что президент Украины мог бы поблагодарить США за поддержку.

Подробности июньского телефонного разговора рассказали четыре источника. Байден говорил, что Вашингтон готов передать военную помощь на 1 млрд долларов. Зеленский начал говорить о том, что Киев пока не получил. По словам источников, Байден повысил голос и указал, что Зеленскому следовало быть благодарнее.

В июне Зеленский опубликовал пост с благодарностью США и американскому народу за лидерскую позицию в поддержке страны. После того разговора, подчеркивает NBC, отношения Байдена и Зеленского только улучшились.

Из-за поставок оружия Украине российские официальные лица не раз говорили, что НАТО и страны Запада участвуют в боях в Украине.