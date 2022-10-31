При обстреле Донецка повреждены многоквартирные дома и газопровод

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ обстреляли Донецк сегодня днем. ТАСС писало, что ракеты упали в центре города. Поврежден многоквартирный дом и газопровод.

По информации ТАСС, в городе было семь взрывов после обстрелов «артиллерией НАТО». Один из снарядов упал за домом правительства. Украинская сторона об обстрелах Донецка не сообщала.

Кулемзин в своем Telegram рассказал о прилетах в Петровском, Кировском, Ворошиловском, Куйбышевском районах. Поврежден частный дом, многоквартирные дома, детский сад. О пострадавших пока не сообщают.