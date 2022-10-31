Полиция Финляндии обнаружила у преступных группировок оружие из Украины

DW* сообщила, что в Финляндии у преступных группировок нашли оружие, поставленное партнерами в Украину. По данным Центральной криминальной полиции Финляндии и разведки, речь может идти в том числе о штурмовых винтовках.

Комиссар отделения полиции по расследованию преступлений Кристер Ахлгрен рассказал, что поставляемое украинским военным оружие находили также в Швеции, Дании и Нидерландах. Он считает, что подпольная торговля идет с помощью сети международных байкерских клубов, один из них — Bandidos MC — его отделения есть по всей Украине. Правоохранители считают его мировым преступным синдикатом.

По мнению Ахлгрена, поставки оружия могут идти по морю, поскольку порты контролируются хуже, чем аэропорты.

Он также сравнил текущую ситуацию с войной в Югославии в 90-х годах.

«Украина получила большое количество оружия, и это хорошо. Но нам придется иметь дело с ним на протяжении десятилетий. Такова цена, которую нам придется заплатить», — сказал комиссар.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».