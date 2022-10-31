Школьники на Ямале после уроков шьют одежду для военных

Чиновница из городской администрации Лабытнанги Марина Трескова рассказала во «ВКонтакте» о проекте «Тепло наших рук для защитников Родины». В его рамках ученики школы №3 с 6 по 10 классы шьют одежду для российских военнослужащих в Украине и в учебных центрах.

Шитье начинается после уроков. Дети шьют теплые кофты и балаклавы.

«Сейчас заботливыми детскими руками изготовлено 7 комплектов одежды, в планах увеличить объем в 3 раза. Наши мужчины должны чувствовать заботу и тепло», — написала Трескова.