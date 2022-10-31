Депутат из Новосибирской области переехал шестилетнего ребенка

В Татарске Новосибирской области депутат от «Единой России» Сергей Мамонтов на машине переехал шестилетнего мальчика во дворе и скрылся с места ДТП. Ребенок в тяжелом состоянии. Из партии депутата обещал «выгнать с позором», по административной статье его арестовали на 11 суток.

Как пишет «Тайга.Инфо»*, ДТП произошло 30 октября. Прокуратура возбудила два административных дела и уголовное: по фактам оставления места ДТП, нарушении ПДД, повлекшем причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, а также по поводу оставления в опасности пострадавшего. Максимальное наказание, которое грозит депутату — два года колонии.

NGS уточнил, что Сергей Мамонтов был депутатом райсовета. На видео ДТП видно, как водитель выходит из авто после того, как практически проехал по ребенку, пытается поднять его. Потом он всплескивает руками, выкидывает с капота ветку, которая вылетела из рук ребенка, и уезжает.





Очевидцы рассказали, что мальчик был во дворе, но выбежал посмотреть кошку. Мама мальчика рассказала, что сын пришел домой в крови, а о том, что случилось, ей рассказали очевидцы. Сначала ребенка положили в хирургическое отделение, а потом перевели в реанимацию. Виновник ДТП с ней не связывался.

*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».