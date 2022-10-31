Пьяных мобилизованных в Казани держат в клетках

В Татарстане, в «Казань Экспо», где проходят тренировки призывников, пьяных мобилизованных начали содержать в клетках. Как рассказал журналистам ASTRA резервист, алкоголь стал бичом площадки: спиртное передавали в больших количествах родственники.

«Главный бич «Экспо» — это алкоголь. Его передавали родственники мобилизованных. Люди куда только его не прятали. Сначала большинство водку наливало в бутылки из-под минералки, потом начали в колу, в фанту наливать. Как только не изощрялись… Но пьяных сразу было видно. Для таких сделали гауптвахту. Это такая клетка, как вытрезвитель. Они там ели, спали, просто были немного изолированы от общества», — рассказал мобилизованный.

Депутат госсовета Татарстана Альмир Михеев подтвердил создание такой «гауптвахты». По его словам, дисциплинарная власть командиров по закону позволяет помещать военных, подозреваемых в совершении преступлений, на гауптвахту. Сроки содержания в клетках составляют до 48 часов или до решения суда.