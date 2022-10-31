Глава Крыма сообщил о национализации связанного с Украиной имущества

Глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение о национализации «имущества ряда организаций и физических лиц, связанных с киевским режимом». Соответствующее решение он подпишет завтра и направит документы в Госсовет.

«Зарабатывать в Крыму враги России не будут, это принципиальная позиция», — сказал Аксенов.

Перечень объектов, подлежащих национализации, составляла антитеррористическая комиссия. В собственность Крыма переходит имущество ООО «РусЛайн Ко», АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», ОАО «Судостроительный завод «Залив». Сокращения при этом не планируются, за исключением «уполномоченных представителей акционеров, которые выполняли волю своих киевских руководителей».