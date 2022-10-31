Основатель Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства

Forbes сообщил, что миллиардер, основатель финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства. Представитель компании сказал, что Николай — гражданин Великобритании.

По оценкам издания, он стал четвертым участником рейтингов Forbes, отказавшимся от российского гражданства после начала боев в Украине. В компании Revolut не уточнили, когда Сторонский отказался от гражданства России. Бизнесмен осудил российскую «спецоперацию» и призвал прекратить боевые действия. Компания помогла эвакуировать сотрудников в Украине и закрыла все офисы в России. Российским сотрудникам предложили помощь с релокацией.

Отец Сторонского Николай — гендиректор АО «Газпром промгаз» — находится под санкциями Украины. Киев заявил, что Сторонский-старший «несет ответственность за материальную и финансовую поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». В Revolut уточнили, что Сторонский-младший отказался от гражданства раньше введения санкций против отца.