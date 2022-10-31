Жена Суровикина скрыла информацию о себе в ЕГРЮЛ

«Можем объяснить» обратили внимание на изменение информации в ЕГРЮЛ: из записей пропало имя жены командующего войсками в Украине генерала Сергея Суровикина. Она руководит столичным центр омоложения и компанией по добыче полезных ископаемых.

С 26 октября Анна Суровикина исчезла из записей ЕГРЮЛ. Она является учредителем компаний «Искусство красоты» и «Рудный». Первой принадлежит швейцарский центр омоложения Versua Clinic в Москве, а вторая добывает полезные ископаемые в Екатеринбурге.

В выписке из Федеральной налоговой службы сказано, что доступ к данным ограничен: при этом имя второго учредителя осталось.

Ранее сообщалось, что семья скрыла данные о недвижимости. Суровикин командуетвойскам в Украине с 8 октября.





