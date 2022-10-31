Депутаты Красноярска получили 1200 обращений с просьбой не принимать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Жители Красноярского края отправили в Заксобрание 1200 обращений с просьбой не допустить принятие закона об ужесточении пропаганды ЛГБТ, пишет«7*7». Правда, по словам депутата Елены Пензиной, обращения поступили от «розово-голубого сообщества».

По новому закону, который Госдума приняла в первом чтении 27 октября, нельзя будет пропагандировать ЛГБТ среди совершеннолетних. Детям нельзя будет демонстрировать такую информацию. Распространение «пропаганды» в кино, СМИ, книгах, рекламе будет караться штрафами. В случае СМИ вазона будет блокировка.