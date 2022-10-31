Генштаб: срочников не будут отправлять в Украину и «присоединенные к России» регионы

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Евгений Бурдинский сказал, что в Украину и «присоединенные к России» территории не будут направлять солдат срочников осеннего призыва. «Коммерсант» пишет, что осенний призыв начнется 1 ноября вместо традиционного 1 октября.

«Отмечу, что граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для её прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине»,— сказал Бурдинский.

По словам Бурдинского, из рядов ВС РФ увольняют срочников, у которых истек срок службы. К 31 октября домой отправились 19,5 тыс. человек.

С 1 ноября в осенний призыв планируют призвать 120 тыс. человек — это на 7,5 тыс. меньше, чем в осенний призыв 2021 года.