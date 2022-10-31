SOTA сообщила, что в Башкирии мобилизовали детского нейрохирурга Ахмата Абубакирова. Он один работал на два города: Стерлитамак и Салават.

Ахмат Абубакиров работал в стерлитамакской больнице №2. Сотрудники медучреждения обратились к Путину и главе региона с просьбой отменить его мобилизацию. В своем обращении они подчеркнули, что «оказание квалифицированной экстренной и плановой медицинской помощи по профилю нейрохирургия детскому населению под угрозой».

Журналисты отмечают, что после вручения повестки ему дали всего два часа на сборы.

В конце прошлой недели министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что мобилизация в России закончилась. Однако в регионах России жители продолжают получать повестки: указ об окончании мобилизации Владимир Путин не подписал.