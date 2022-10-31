Илья Яшин* закончил ознакомление с материалами дела

Фото из материалов дела

Политик Илья Яшин* сообщил , что закончил ознакомление с материалами уголовного дел. По его словам, местами оно напоминает веселый комикс.

«Закончил ознакомление с материалами уголовного дела. Будете смеяться, но местами дело напоминает весёлый комикс. Вот например, ВРИО начальника спецприемника Голдобина «добровольно выдает» следователю мой мобильный телефон. Правда, судя по выражению лица, не очень добровольно», — написал политик.

Илью Яшина* обвинили в распространении «фейков» по российскую армию. По версии следствия, он в одном из своих эфиров рассказал о предполагаемых преступлениях российской армии в Буче. При этом он привел точку зрения Минобороны.

*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом».