Российская армия атаковала Киев и еще несколько городов Украины

В понедельник утром российские войска атаковали Киев, Запорожье, Чаркассы, Харьков, пишет Reuters. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об ударах по критической инфраструктуре. В городах Украины вводят экстренные отключения электроэнергии.

ВВС уточняет, что ракету сбили в Винницкой области: она упала на гражданский объект. Пострадавших нет. В Харькове и Чугуевском районе повреждены объекты инфраструктуры. О пострадавших также пока не сообщается. Инфраструктуру атаковали в Черкасской и Запорожской областях. Прилеты зафиксировали в Хмельницкой области и других частях страны. Власти призывают оставаться в укрытиях.

По слова очевидцев, в столице Украины произошло около 10 взрывов.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город атакован двумя ракетами, удар также пришелся на объект критической инфраструктуры.

«Российские проигравшие продолжают вести войну против гражданских объектов», — написал руководитель администрации президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.