«Мемориал»*: в России 502 политических заключенных

Правозащитный центр «Мемориал»* подсчитал: в России сейчас 502 политических заключенных. По словам правозащитников, это минимальная оценка, и число попавших под репрессии продолжает расти.

К 30 октября — Дню памяти жертв политических репрессий и Дню российского политзаключенного — правозащитники опубликовали данные о современных репрессиях в России. К концу октября 2022 года в списках «Мемориала»* оказалось 502 политзаключенных. Это лишь минимальная оценка — реальное число гораздо выше. И продолжает расти.

К 30 октября правозащитники запустили сайт memopzk.org, где можно найти список политзеков, адреса для писем, реквизиты для помощи и материалы о политических преследованиях в России и на подконтрольных ей территориях.

*«Мемориал» российские власти считают «иноагентом», организацию ликвидировали по решению суда.