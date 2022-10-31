Huawei полностью покинет российский рынок

Китайский производитель цифровой техники Huawei покинет российский рынок. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близких к разным сотовым операторам, а также работник компании-производителя смартфонов.

Huawei производит планшеты, ноутбуки, телевизоры и другую технику. Помимо этого, еще весной 2022 года компания перестала продавать базовые станции для сотовой связи.

Официальные торговые точки в России компания закрыла в июне. То, что остается в продаже в магазине бренда — это остатки прежних поставок, рассказал источник.