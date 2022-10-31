Новая Зеландия ввела санкции против российских пропагандистов и «вагнеровцев»‎

Новозеландская One News сообщила, что власти Новой Зеландии расширили санкционный список против России. В него добавили 14 физлиц и 7 юрлиц. Всего в списке 1200 имен и организаций.

По слова главы МИД Новой Зеландии Нанаи Магуты, под ограничения попали военнослужащие, оборонные структуры и их главы, управляемые Россией дезинформационные СМИ, а также сотрудники и командование ЧВК «Вагнера»‎.

Наемников «Вагнера»‎ власти назвали членами «неонацистских военизированных групп»‎. Среди пропагандистских каналов под санкциями оказались информагентство «ИнфоРос»‎ и телеканал Крыма NewsFront.