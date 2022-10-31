Суд признал незаконной запись в военном билете «склонен ко лжи и обману»

Юрист и правозащитник Павел Чиков рассказал, что военный суд постановил привести в соответствие записи в военном билете Руслана Махно: отметку «склонен ко лжи и обману»‎ суд признал незаконной.

Руслан Махно отказался от участия в боях в Украине. В его военном билете написали: «Склонен ко лжи и обману. Уволен из рядов ВС РФ в связи с отказом от выполнения специальных задач на территории ДНР, ЛНР и Украины».

Волгоградский гарнизонный военный суд обязал командира войсковой части привести записи в военном билете в соответствии с нормативными актами.

Незаконность таких записей суд признал впервые: в феврале многие военнослужащие отказались отправляться в Украину, подобные оскорбительные записи были массовыми. По информации Чикова, инициировано несколько судов по оспариванию таких записей.