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Суд признал незаконной запись в военном билете «склонен ко лжи и обману»

31.10.2022

Такие записи делали отказавшимся от боев в Украине

Юрист и правозащитник Павел Чиков рассказал, что военный суд постановил привести в соответствие записи в военном билете Руслана Махно: отметку «склонен ко лжи и обману»‎ суд признал незаконной. 

Руслан Махно отказался от участия в боях в Украине. В его военном билете написали: «Склонен ко лжи и обману. Уволен из рядов ВС РФ в связи с отказом от выполнения специальных задач на территории ДНР, ЛНР и Украины». 

Волгоградский гарнизонный военный суд обязал командира войсковой части привести записи в военном билете в соответствии с нормативными актами. 

Незаконность таких записей суд признал впервые: в феврале многие военнослужащие отказались отправляться в Украину, подобные оскорбительные записи были массовыми. По информации Чикова, инициировано несколько судов по оспариванию таких записей.



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