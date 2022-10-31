ООН, Украина и Турция согласовали транзит 16 судов через черноморские порты

ООН, Украина и Турция согласовали транзит 16 судов в Черном море: 12 из них исходящих и 4 прибывающих. Россия вышла из зерновой сделки в субботу. Участники соглашения сообщили, что проинформировали Россию о будущем движении судов, однако реакции не последовало.

Кроме этого сегодня должны проинспектировать 40 отбывающих судов. Reuters сообщает, что стороны настаивают на реализации сделки по украинскому зерну. Россия заявляет, что приостановила действие договоренностей на «неопределенный срок».

Сделку по вывозу украинского зерна согласовали в июле. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в субботу был глубоко обеспокоен действиями России и отложил запланированную поездку, чтобы попытаться возродить соглашение.

Выход России усугубит глобальный продовольственный кризис: Украина входит в число крупнейших экспортеров пшеницы в мире. С июля экспортировано более 9,5 млн тонн кукурузы, пшеницы, продуктов из подсолнечника, ячменя, рапса и сои.