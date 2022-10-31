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#Новости

При обрушении пешеходного моста в Индии погиб 141 человек

31.10.2022

230-метровый мост обрушился вчера вечером, когда на нем были туристы

«Коммерсант»‎ сообщил, что в Индии при обрушения пешеходного моста через реку Махчу в штате Гуджарат погиб 141 человек. Спасти удалось 177 пешеходов.

Мост был построен 140 лет назад, но два года назад его реконструировали. Он был переполнен туристами — во время обрушения на нем было не меньше 400 человек. В этот день состоялись празднования фестиваля огней, пишет Reuters.

Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что ответственность за обрушение несет правительство. Пострадавшим и семьям погибших обещали выплаты. 




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