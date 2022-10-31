Правый популист проиграл во втором туре президентских выборов в Бразилии

В Бразилии завершился второй тур президентских выборов. Правый популист Жаир Болсонару проиграл Лулу да Силве с минимальным отрывом, пишет CNN.

После подсчета 99% бюллетеней у Лулы было 50,90% голосов, а у Болсонару 49,10%. Болсонару планировал остаться на второй срок.

Несмотря на обещания во время дебатов уважать итоги выборов, многие опасаются, что Болсонару не смирится с поражением и выведет людей на протесты. Он неоднократно заявлял, что бразильская система электронного голосования может быть скомпрометирована. Между те, Лула уже обратился к гражданам.

«И, прежде всего, я хочу поздравить людей, которые проголосовали за меня, потому что я считаю себя гражданином, у которого был процесс воскрешения в бразильской политике, потому что меня пытались похоронить заживо, и я здесь», — обращался к жителя Лула да Силва.

Лула да Силва был президентом в течение двух сроков, с 2003 по 2006 год и с 2007 по 2011 год, когда он провел страну через сырьевой бум, который помог финансировать огромные программы социального обеспечения и вывел миллионы людей из бедности. Он покинул свой пост с рейтингом одобрения 90%.

Но после этого в отношении него проводили крупнейшее коррупционное расследование в Бразилии, получившим название «Операция «Автомойка», которое привело к обвинениям против сотен высокопоставленных политиков и бизнесменов по всей Латинской Америке. В 2017 году он был осужден за коррупцию и отмывание денег, но в марте 2021 года суд отменил его приговор, открыв путь для политического возрождения.

Болсонару получил прозвище «Трамп из тропиков». Когда в первый раз проводил кампанию в 2018 году. Он известен своей консервативны взглядами, напыщенным заявлением о национальном единстве и морали. Его кампания приняла лозунг «Бог, нация, семья и свобода».