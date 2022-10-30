249-й день боев: главное

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал Россию пересмотреть решение о выходе из «зерновой сделки». Дипломат отметил, что действия РФ «ставят под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимого зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса, вызванного ее войной против Украины».

С аналогичным призывом к России выступили власти США. Госсекретарь Энтони Блинкен выразил сожаление в связи с принятым РФ решением, а также обвинил власти страны в использовании продовольствия в качестве оружия. «Мы призываем правительство России возобновить участие в инициативе, действовать в полном соответствии с договоренностью и работать над обеспечением людей по всему миру преимуществами, которые обеспечивает инициатива»,— заявил он.

Пересмотреть решение о «зерновой сделке» также призвали в НАТО. «Мы призываем Россию пересмотреть свое решение и срочно возобновить сделку, что позволит продовольствию добраться до тех, кто в нем больше всего нуждается», — заявила официальный представитель Альянса Оану Лунгеску.

Тем временем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией. Он заявил, что отложил поездку в Алжир на саммит Лиги арабских государств, чтобы сфокусироваться на полном выполнении «зерновой сделки», а также снятии препятствий с экспорта продовольствия и удобрений из России.

Украина вынужденно приостановила экспорт зерна из морских портов из-за выхода России из «зерновой сделки», сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков. «Судно IKARIA ANGEL c 40 000 тонн пшеницы должно было сегодня выйти из украинского порта. Эта продукция была предназначена для жителей Эфиопии, находящихся на грани голода. Но из-за блокировки «зернового коридора» Россией экспорт невозможен», — написал он в Twitter.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также отметил, что Россия вышла из сделки «под надуманным предлогом» и призвал мировое сообщество «потребовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к выполнению своих обязательств». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова Кулебы обвинила в срыве сделки президента Украины Владимира Зеленского и «его террористов, которыми руководили британские спецы».

Минобороны РФ отчиталось о нанесении удара по «центру подготовки сил специальных операций ВСУ» в Очакове Николаевской области. По версии ведомства, именно там находились «британские специалисты», под руководством которых якобы проходила операция ВМС Украины.

В ведомстве также заявили, что извлекли на поверхность обломки беспилотных аппаратов, «применявшихся киевским режимом под руководством Великобритании». Специалисты военного ведомства считают, что на них были установлены модули канадского производства. Один из аппаратов был выпущен с борта гражданского корабля, остальные — с побережья неподалеку от Одессы, считают российские военные.

Энергодар в Запорожской области вновь оказался под обстрелом. Российская и украинская стороны обвинили в ударах друг друга. Большая часть города в результате атаки осталась обесточенной. О раненых и погибших в результате обстрела стороны не сообщали.

Бойцы ЧВК «Вагнер» расстреляли как дезертира заключенного ИК-10 в Саратовской области Сергея Сербезова. Супруга убитого уверена, что он не мог отправиться на фронт по своей воле — мужчина был уроженцем Украины.

В последний раз женщина общалась с супругом 28 сентября. Тогда он и рассказал, что представители ЧВК «Вагнер» увозят его на фронт. В беседе с The Insider* жена Сербезова сообщила, что частная военная компания завербовала около 140 заключенных саратовской ИК-10. Сперва их должны были перебросить на вертолетах в Ростовскую область, а затем — на передовую.

Спустя месяц после последнего разговора супруге Сербезова пришло СМС из колонии, в котором ей сообщили о его гибели. В сообщении говорилось, что заключенного «расстреляли как дезертира». На момент смерти ему было 32 года.

Основатель ЧВК «Вагнер» и миллиардер Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой ограничить доступ к YouTube и признать нежелательной деятельность компании Google в России. Об этом пресс-служба компании «Конкорд» сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

В Донецкой области украинские спасатели извлекли тело одного человека из-под завалов Святогорской лавры, разрушенной в июне в результате российских обстрелов. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Работы по разбору завалов стартовали после освобождения Святогорской и Лиманской громады в начале октября. По официальным данным, всего с начала работ на территории монастыря были найдены останки двух человек. При этом украинские СМИ пишут, что в ходе разбора вытащили не одно, а три тела.

Британская разведка утверждает, что ЧВК «Вагнер» снизила стандарты и стала вербовать заключенных с тяжелыми заболеваниями, в том числе с ВИЧ и гепатитом С. Прежде частная военная компания сохраняла сравнительно высокие стандарты в отношении личного состава, набирая в основном бывших профессиональных российских военных.

Предполагается, что новые наемники будут строить «линию Вагнера», которая растянется на 200 километров на востоке Украины. По этой причине ЧВК ставит на первое место не качество, а количество — выстраивание такого рубежа требует больших людских ресурсов.

Американский Институт изучения войны (ISW) обратил внимание на информацию о возможной отставке командующего ЦВО Александра Лапина. Аналитики считают, что правдивые или ложные, эти слухи в любом случае указывают на то, что «партия войны» занимает ведущее положение в информационном пространстве. В нее входят глава Чечни Рамзан Кадыров и бизнесмен Евгений Пригожин, которые неоднократно критиковали действия генерал-половника, считают авторы сводки.

По данным ISW, ВСУ продвигаются к Кременной на Луганщине и блокируют россиян на правом берегу Днепра в Херсонской области. Украинские войска отрезали логистику российской армии, установив огневой контроль над трассой Сватово–Кременная, считают аналитики. Это привело к тому, что Вооруженные Силы РФ потеряли путь снабжения техникой и боеприпасами. Также сообщается, что российские войска ослабили штурмовые действия возле Бахмута после удачного удара ВСУ вблизи Майорска.

*The Insider Минюст РФ считает «нежелательной организацией» и «иностранным агентом».