Посол Украины призвал власти ФРГ не предоставлять убежище россиянам, бегущим от мобилизации

Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал власти Германии не принимать в стране россиян, бегущих от мобилизации. Об этом он заявил в интервью еженедельнику BILD am Sonntag.

«Я оцениваю, что бегут молодые люди, которые ни о чем не жалеют, а лишь хотят избежать военной службы и в конечном итоге ездят кортежами по немецким городам, размахивая российскими флагами», — заявил дипломат.

Он сослался на то, что бежавшие от мобилизации россияне могут представлять угрозу национальной безопасности Германии. Он также обратил внимание на то, что граждане РФ не устраивают крупных антивоенных акций.

Макеев был назначен послом ФРГ после отставки Андрея Мельника, назвавшего канцлера Германии «обиженной ливерной колбасой» и заявившего, что «доказательств того, что «бандеровцы» убили сотни тысяч евреев», нет.

Ранее парламентские группы «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) выступили за предоставление политических убежищ россиянам, желающим избежать мобилизации. Свое предложение парламентарии озвучили в интервью Der Spiegel.

«Любой, кто сейчас подлежит мобилизации и не желает становиться частью армии, совершающей военные преступления, выступает против путинской системы. Теперь мы, европейцы, должны оперативно предоставить противникам российского режима и невинным дезертирам убежища», — заявил заместитель главы партии «свободных демократов» Йоханнес Фогель.

Представители немецкой партии «зеленых» также высказались в поддержку российских «дезертиров». Как заявил эксперт по внешней политике «зеленых» Робин Вагенер, «Путин — самая большая угроза для русскоязычных». «Мы можем и должны защитить российских дезертиров от путинской мобилизации и предоставить им временное убежище», — сказал политик.