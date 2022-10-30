ASTRA: в воинской части в Омске удерживают девять рабочих барнаульского завода «Сибэнергомаш»

По меньшей мере девять рабочих барнаульского завода «Сибэнергомаш» удерживают в воинской части 78567 в Омске, несмотря на бронь от мобилизации. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA со ссылкой на близких сотрудников предприятия.

Представители военкомата раздали повестки сотрудникам «Сибэнергомаша» 24 сентября, а уже 26 сентября их увезли в пункт сбора мобилизованных. Спустя два дня мужчин отправили в воинскую часть в Омске, где продолжают удерживать до сих пор. Документы об отсрочке от мобилизации рабочим подписали 29 сентября — уже после того, как они покинули родной город.

«На этот момент нам было известно, что первый эшелон мобилизованных отправится из Омска уже 17 октября, второй — 19-го и третий примерно в 20-х числах. В субботу (16 сентября) сказали, что в части Омска нашли украинских резервистов, которые хотели подорвать эшелоны с мобилизованными, поэтому отправка переносятся на неопределенное время», — рассказала ASTRA родственница одного из мобилизованных.

По информации Telegram-канала, в воинской части в Омске продолжают находиться ка к минимум девять сотрудников предприятия.