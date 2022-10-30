Бойцы ЧВК «Вагнер» расстреляли «как дезертира» заключенного саратовской ИК-10

Бойцы ЧВК «Вагнер» застрелили как дезертира заключенного ИК-10 в Саратовской области Сергея Сербезова. Супруга убитого уверена, что он не мог отправиться на фронт по своей воле — мужчина был уроженцем Украины. Его историю рассказывают «Важные истории»* и The Insider**.

Изначально супруга погибшего обратилась за помощью в правозащитную организацию «Русь сидящая»***. Женщина сообщила, что ее муж, отбывающий наказание в исправительной колонии №10 в Саратове, перестал выходить с ней на связь. В 2020 году его приговорили к 9 годам колонии за торговлю наркотиками.

В последний раз женщина общалась с супругом 28 сентября. Тогда он и рассказал, что представители ЧВК «Вагнер» увозят его на фронт. В беседе с The Insider* жена Сербезова сообщила, что частная военная компания завербовала около 140 заключенных саратовской ИК-10. Сперва их должны были перебросить на вертолетах в Ростовскую область, а затем — на передовую.

Заявительница также выразила уверенность в том, что ее супруга вынудили отправиться в Украину. По ее словам, он не стал бы этого делать по своей воле, поскольку родом из Одесской области. «Сказали, что либо он в наручниках поедет, или его прибьют здесь же на месте», — поделилась собеседница издания.

Спустя месяц после последнего разговора супруге Сербезова пришло СМС из колонии, в котором ей сообщили о его гибели. В сообщении говорилось, что заключенного «расстреляли как дезертира». На момент смерти ему было 32 года. В ответ на просьбу отдать тело неизвестные стали шантажировать родных убитого и потребовали заплатить тысячу долларов за информацию о том, где находится его тело. Они также заявили, что его близкие могут обращаться «хоть к президенту», поскольку «их» (вероятно, имеются в виду бойцы ЧВК «Вагнер». — NT) все равно на фронте нет.

*«Важные истории» Минюст РФ считает «нежелательной организацией»

**The Insider Минюст РФ считает «нежелательной организацией» и «иностранным агентом»



***«Русь сидящую» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

