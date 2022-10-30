Во Владимирской области скончался еще один мобилизованный

В России зафиксировали еще одну смерть мобилизованного до отправки на фронт. Погибшим оказался уроженец Курской области Александр Асеев.



О смерти Асеева сообщил глава Солнцевского района Курской области Геннадий Енютин. По его словам, его мобилизовали в конце сентября и отправили в учебный центр в Ковров «на боевое слаживание», где он и скончался. Причины его гибели Енютин не назвал. При этом знакомые Асеева написали в соцсетях, что у него оторвался тромб.

По подсчетам «7х7», на настоящий момент их открытых источников известно о гибели 36 мобилизованных в России, большинство из них скончалось в учебных центрах. Чаще всего причинами смерти называют самоубийство или сердечный приступ.







