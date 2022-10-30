Минобороны отчиталось об ударе по центру подоготовки сил ВСУ в Очакове

Минобороны РФ отчиталось о нанесении удара по «центру подготовки сил специальных операций ВСУ» в Очакове Николаевской области. Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

Ранее Минобороны РФ заявило, что атаку беспилотников на порт Севастополя устроили бойцы 73-го специального центра морских операций ВМС Украины, а подготовка операции якобы проходила под руководством «британских специалистов», базирующихся в городе Очаков Николаевской области.

В ведомстве также заявили, что извлекли на поверхность обломки беспилотных аппаратов, «применявшихся киевским режимом под руководством Великобритании». Специалисты военного ведомства считают, что на них были установлены модули канадского производства.

«По результатам восстановления считанной из памяти навигационного приемника информации, установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе города Одесса», — заявили в Минобороны РФ.

В министерстве считают, что один из аппаратов был выпущен с борта гражданского корабля, остальные — с побережья неподалеку от Одессы.