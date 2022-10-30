Украина приостановила экспорт зерна

Украина вынужденно приостанавливает экспорт зерна из морских портов из-за выхода России из зерновой сделки. Об этом в своем Twitter сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

«Судно IKARIA ANGEL c 40 000 тонн пшеницы должно было сегодня выйти из украинского порта. Эта продукция была предназначена для жителей Эфиопии, находящихся на грани голода. Но из-за блокировки «зернового коридора» Россией экспорт невозможен», — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «голодным пиаром» выход России из зернового соглашения.

«Москва обещает бесплатно передать другим странам 500 тысяч тонн зерна (скорее всего украденного из Украины) в течение следующих 4 месяцев. Но разрушив зерновой коридор, Россия блокирует 2 миллиона (!) тонн зерна для Алжира, Йемена, Вьетнама, Бангладеш и других прямо сейчас», — написал дипломат в Twitter.

Кулеба также отметил, что Россия вышла из сделки «под надуманным предлогом» и призвал мировое сообщество «потребовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к выполнению своих обязательств».

На слова Кулебы отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обвинила президента Украины Владимира Зеленского и «его террористов, которыми руководили британские спецы» в срыве зерновой сделки. «Им мало денег и оружия. Им нужно больше смертей. На этом адском троне держится киевский режим: деньги, оружие, смерть», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Накануне Россия объявила о решении приостановить на неопределенный срок свое участие в «зерновой сделке» якобы из-за вчерашних атак беспилотников на свои корабли. Российские власти возложили ответственность за «теракт против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов» на «киевский режим» и «специалистов Великобритании». По данным российского военного ведомства, суда были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора». При этом о планах России выйти из «зерновой сделки» стало известно еще две недели назад.

