Пригожин требует заблокировать YouTube и признать Google «нежелательной организацией»

Основатель ЧВК «Вагнер» и миллиардер Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой ограничить доступ к YouTube и признать нежелательной деятельность компании Google в России. Об этом пресс-служба компании «Конкорд» сообщает на своей странице во «ВКонтакте».

Бизнесмен обвинил видеохостинг YouTube в распространении «фейков» о ходе боевых действий в Украине, в публикации «русофобского контента» и «призывах к свержению власти в России».

Тем временем Google, считает Пригожин, распространяет информацию, направленную на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности государства.



