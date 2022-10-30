Белгородские власти отказались платить за лечение мальчика, в руках у которого сдетонировал дрон

В Белгородской области мальчику, у которого в руках сдетонировал дрон, собирают деньги на лечение. Как выяснил Telegram-канал «Лимон», власти региона отказались брать на себя расходы по реабилитации ребенка.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об инциденте 20 октября. Он рассказал, что 9-летний мальчик обнаружил на улице дрон, «используемый ВСУ для атак на объекты гражданской инфраструктуры области». Беспилотник взорвался прямо на руках у ребенка, его доставили в больницу с тяжелыми травмами конечностей.

«Лимон» связался с родственницей мальчика и выяснил, что власти не стали брать на себя расходы по его лечению. В результате взрыва у ребенка сильно пострадали глаза, ему уже сделали операцию. Теперь школьнику предстоит долгий период реабилитации.

В ближайшее время мальчика планируют транспортировать в Москву. Для того чтобы покрыть необходимые расходы, родители открыли сбор средств на помощь своему ребенку. Деньги собираются на реабилитацию, медикаменты и материалы для перевозки.