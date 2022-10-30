Россия и Украина обвинили друг друга в обстреле Энергодара

Энергодар в Запорожской области вновь оказался под обстрелом. Российская и украинская стороны обвинили в ударах друг друга. Большая часть города в результате атаки осталась обесточенной.

Украинский мэр Дмитрий Орлов возложил ответственность за обстрел Энергодара на российскую армию. По его словам, войска РФ атаковали промышленную зону города. По предварительным данным, удар пришелся на одну из подстанций, в результате чего жители города остались без света.

Аналогичную версию выдвинул и назначенный российскими властями «глава» Энергодара Александр Волга. Однако, по его словам, город обстреляли не ВС РФ, а ВСУ.

«Сегодня боевики ВСУ нанесли удар по жизненно важной инфраструктуре Энергодара, повреждены линии электропередач. Аварийные бригады уже работают. Идёт переключение на запасные линии. В ближайшее время электроснабжение в городе будет восстановлено. Ситуация под контролем», — написал он в своем Telegram-канале.

О раненых и погибших в результате обстрела стороны не сообщали.