Как минимум 100 человек погибли в результате теракта в столице Сомали

По меньшей мере 100 человек погибли, еще 300 пострадали в результате теракта в городе Могадишо, столице Сомали. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление президента страны Хасана Шейха Мохамуда.

Накануне на оживленном перекрестке у здания министерства образования в Могадишо прогремело два взрыва. Первую бомбу привел в действие боевик-смертник, управлявший автомобилем. Вторая взорвалась, когда к месту происшествия подошли люди, чтобы помочь пострадавшим. Среди жертв трагедии — начальник районной полиции Ходан Хусейн Адэд и известный сомалийский журналист Мохамед Иссе Кона. После взрывов боевики проникли в здание министерства и вступили в перестрелку с сотрудниками служб безопасности.

Ответственность за теракт уже взяла на себя террористическая группировка «Аш-Шабаб», связанная с «Аль-Каидой»*, передает агентство DPA. По данным портала Shabelle media network, авиакомпании Катара, Турции и Эфиопии отменили субботние авиарейсы в столицу Сомали, опасаясь новых взрывов.

*признана террористической и запрещена на территории РФ