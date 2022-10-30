Власти Великобритании разблокировали 1 млн фунтов стерлингов на счетах Петра Авена

Власти Великобритании разморозили один миллион фунтов стерлингов на счетах российского миллиардера Петра Авена для того, чтобы он и его семья могли вести «привычный образ жизни». Об этом сообщает газета The Telegraph.

По данным издания, Авен получит единовременную выплату в размере 388 тысяч фунтов стерлингов для погашения «неотложных долгов», а также 60 тысяч фунтов стерлингов ежемесячно для покрытия «основных потребностей» бизнесмена и его семьи.

Петр Авен, попавший под санкции 28 февраля, оспорил санкции в Лондонском суде. Ежемесячные расходы бизнесмена составляют около 140 тыс. фунтов стерлингов ($167 840). Большая часть расходов уходит на оплату охраны и содержание коллекции произведений искусства. С 15 марта все это оплачивала его жена. Адвокаты Авена в суде настаивали, что ограничения избыточные. В июле сообщалось, что лондонский суд разрешил Авену оплачивать «основные нужды» со своих счетов. При этом неизвестно, сколько конкретно денег мог тратить миллиардер.

При этом против Авена рассматривается уголовное дело по статье о нарушении санкций. У миллиардера изъяли более 3 млн фунтов стерлингов и коллекцию искусства общей стоимостью в 300 млн фунтов стерлингов.