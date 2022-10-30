Тело одного человека извлекли из-под завалов Святогорской лавры в Донецкой области

В Донецкой области украинские спасатели извлекли тело одного человека из-под завалов Святогорской лавры, разрушенной в июне в результате российских обстрелов. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«За прошедшие сутки спасатели Донетчины разбирали завалы частично разрушенного 3-х этажного здания, на территории Святогорской Лавры, которая получила повреждения в результате вражеского обстрела. В ходе разбора завала найдено тело одного человека», — говорится в сообщении. Личность погибшего устанавливается.

Работы по разбору завалов стартовали после освобождения Святогорской и Ливанской громады в начале октября. По официальным данным, всего с начала работ на территории монастыря были найдены останки двух человек. При этом украинские СМИ пишут, что в ходе разбора вытащили не одно, а три тела.