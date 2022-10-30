Baza: на помойке в Белгороде нашли цинковые гробы

Жители Белгорода обнаружили на местной помойке цинковые гробы, в которых привозят солдат, погибших в Украине. Они сообщили об этом в полицию и потребовали наказать ритуальщиков, передает Baza.

По данным Telegram-канала, цинковые гробы были выброшены вместе с иконами и пакетами. Местные жители обнаружили их на помойке у гаражей на Привольной улице. Позже выяснилось, что такой склад организовала местная ритуальная компания.

Тела погибших солдат привозят на родину в цинковых гробах, а после перекладывают в другие — деревянные. Не найдя металлическим «ящикам» применения, сотрудники ритуальной компании просто выбросили их на улицу. Они пролежали на свалке несколько дней.



