Лавров заявил о готовности РФ к переговорам по Украине

Россия готова к переговорам с «западными партнерами» по урегулированию конфликта в Украине. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса», показанный в эфире Первого канала.

«Готовность России, включая ее президента, к переговорам [по Украине], она остается неизменной. Мы всегда будем готовы выслушать, какие же предложения по снижению напряженности имеют наши западные партнеры, поэтому, если к нам будут обращаться с какими-то реалистичными предложениями, опирающимися на принципы равноправия и уважения интересов друг друга, направленными на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран, конечно же, за нами дело не станет, как это было всегда в прошлом», — заявил Лавров.

В последний раз Лавров заявлял о готовности России вести переговоры по мирному урегулированию конфликта в Украине после отступления российских войск из Харьковской области. После этого в России объявили «частичную» мобилизацию и «присоединили» часть украинских территорий.