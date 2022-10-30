В России попытались поджечь еще два военкомата

Несмотря на окончание «частичной» мобилизации, в России продолжают жечь военкоматы. Новые инциденты зафиксированы в селе Усть-Кан на Алтае и в городе Альметьевск в Татарстане.

По данным ASTRA, в Усть-Кане неизвестный бросил «коктейль Молотова» в деревянное здание военкомата на Советской улице, однако попытка поджога не увенчалась успехом. Виновника инцидента не нашли, утверждает Telegram-канал.

Тем временем, поджигателя в Альметьевске уже задержали, им оказался 19-летний студент. ASTRA пишет, что молодой человек перелез через забор комиссариата и попытался поджечь лежащий на земле неработающий кабель. Сотрудники полиции задержали нарушителя с поличным. Теперь студент стал фигурантом уголовного дела о покушении на повреждение чужого имущества (ст. 30, ст. 167 УК РФ)



